 

Путин и Макрон начали переговоры в Москве

08.02.2022, 3:53, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин принимает в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.

Путин и Макрон при встрече не стали обмениваться рукопожатиями. Главы государств заняли места на внушительном расстоянии друг от друга – в противоположных концах овального стола. Такой же вариант общения был выбран на прошлой неделе во время переговоров президента РФ с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

 

«Мы не встречались два года. Накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты не прерывались», – цитирует Путина РИА «Новости».

Российский лидер также поблагодарил Францию за то, что страна принимает участие в решении общей проблемы в сфере безопасности.

Планируется, что после встречи один на один лидеры РФ и Франции продолжат общение за рабочим обедом, а итогами поделятся с журналистами на пресс-конференции.

15 февраля в Москве ждут еще одного партнера по диалогу «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.



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