В Госдуме призвали власти Петербурга разобраться в ситуации с увольнением учителя за стихи

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга запросил у главы петербургского комитета по образованию Наталии Путиловской обеспечить рассмотрение инцидента, связанного с увольнением учительницы Серафимы Сапрыкиной, прочитавшей детям стихи Даниила Хармса.

«В средствах массовой информации распространяется информация, связанная с вынужденным увольнением Петербурга учительницы Сапрыкиной Серафимы Олеговны за чтение произведений Хармса и Введенского с применением давления и запугивания вышеуказанного сотрудника школы со стороны директора. Считаю, что такие ситуации недопустимы и снижают авторитет отечественного образования», – цитирует запрос депутата сайт фракции ЕР в Госдуме.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов напомнил, что Хармса читают детям на ночь.

«Что такого в изучении обэриутов? Там внутри, рядом, до и после много чего/кого отменить можно. Кафку, например, Шварца и Малевича. Но учителей-то давайте не отменять?», – сказал парламентарий.

Напомним, ранее секретарь Петербургского регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Сергей Боярский назвал небрежными сравнения данной ситуации «с возвращением в 1937 год». «Отбросив эмоции и желание погрузиться в теории заговора, хочу ответственно заявить, что ни о какой цензуре в литературе речи тут не идет. Ни Хармс, ни Введенский нигде не запрещены и запрещены не будут. Уволить за их чтение тоже никого нельзя, чего, собственно, и не произошло», – сообщил Боярский.

Между тем глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил в своем Telegram-канале, что «тяжелые послереволюционные годы жертвами политических репрессий в СССР стали тысячи человек».

«За «антисоветскую деятельность» были осуждены выдающиеся таланты: писатели, художники, музыканты, подарившие нам уникальные произведения, которыми до сих пор восхищается весь мир», – написал он.

По его словам, что в СССР якобы «давили и подвергали цензуре искусство», которое «всем мировым сообществом развивали и поддерживали».

«Казалось, что мы выучили этот страшный урок истории: несправедливо осужденные были реабилитированы, а их великие произведения вернулись к читателям, зрителям, слушателям. Так считал и я, пока не наткнулся в новостях на этот шокирующий случай в школе Петербурга», –указал он на ситуацию с Сапрыкиной.

Он добавил, что школьное руководство по какой-то причине «решило, что может самовольно принимать решение о том, кого из классиков литературы детям читать можно, а кого надо запретить».

«Великих поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского директор школы причислила к «врагам народа» и «пособникам фашистов». Учите матчасть – оба этих поэта были реабилитированы. Обвинения были признаны не соответствующими действительности – приговоры отменены», – напомнил он.

Между тем первый замглавы комитета по информационной политике Евгений Попов также встал на сторону учителя. «Хармса детям на ночь читают. Нас уволят из родителей? Тревожусь», – цитирует его пресс-служба Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Он отметил, что в законодательстве об образовании не существует статьи «утрата доверия». Именно ее, по словам Сапрыкиной, администрация школы называла возможным юридическим основанием для увольнения учительницы. Свой пост депутат сопроводил отрывком из стихотворения Даниила Хармса «Первомайская песня».

Антон Горелкин, заместитель главы того же комитета, назвал увольнение педагога несправедливым. «Я хочу напомнить директрисе, что Хармса и Введенского реабилитировали сразу после смерти Сталина, и не одно поколение наших детей выросло на их стихах. Очень жаль, что директор школы пытается лишить наши будущие поколения наследия этих гениальных поэтов», – сказал он.

В знак поддержки депутат прочитал фрагмент стихотворения Александра Введенского «Что ты любишь» и, цитируя поэта, заключил, что главное – быть смелым человеком.

Ранее петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что необходимо проверить сообщения об увольнении учителя.