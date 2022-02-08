В Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации

Размещение возле Харькова американских противоракетных комплексов THAAD станет новым шагом к дестабилизации обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.

Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.