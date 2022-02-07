Через четыре года 25% населения планеты «поселятся» в метавселенной

В данный момент такие платформы, как метавселенная, делают только первые шаги по пути своего развития, отмечают аналитики из компании Gartner. Однако через четыре года там «поселится» четверть человечества, уточняют они.

По мнению экспертов, скорость, с которой будут развиваться эти технологии, вскоре удивит всех. Напомним, что метавселенной назвали виртуальное пространство, которое невозможно выключить, а потому оно развивается и существует независимо от нашего желания и параллельно с реальным миром.

Человек моет «уйти» туда и общаться с другими людьми, а также с аватарами и вымышленными персонажами. Никто не знает, как закончится эта история, но эксперты уверены, что каждый четвертый человек к 2026 году «будет жить» именно там.