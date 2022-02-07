 

Компания Sony выпустит новую модель беспроводных наушников

07.02.2022, 21:50, Новости дня
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Как стало известно из авторитетных источников, японская компания Sony готовит к выходу на рынок новую модель беспроводных наушников Linkbuds WF-L900. В первую очередь, эксперты отмечают необычный дизайн устройства.

Сам наушник состоит из двух элементов разной сферы. Это похоже на шайбу, соединенную с полусферой, сообщают источники. Кроме того, данной гарнитуре пророчат сенсорное управление.

Каждый из вкладышей будет оснащен сразу несколькими динамиками. Таким образом, разработчик сумел достичь не только высокого качества звучания, но и отличную систему шумоподавления. Предполагается наличие «прозрачного режима», при котором качественный звук из динамиков не станет мешать пользователю слушать, что происходит вокруг него.



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