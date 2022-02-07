Соратник Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшилось

Вашадзе сказал, что лечение Саакашвили должно быть изменено, для этого необходимо специальное оборудование. Депутат также заявил, что в середине февраля навестит экс-президента и надеется, что к тому времени власти Грузии примут меры для того, чтобы не допустить ухудшения состояния Саакашвили.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от “Слуги народа” Елизавета Ясько заявляла, что после перевода в тюрьму с 1-го по 10 января Саакашвили “был практически изолирован”. 10 января его навещала мать, а 12 января, по словам Ясько – украинский консул.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

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