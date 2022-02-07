 

Макрон рассказал о настрое перед встречей с Путиным

07.02.2022, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFM TV.

Ранее сообщалось, что с небольшим получасовым опозданием Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Макрон с помощью переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Женщину-охранника ранили в шею в Москве

13.08 / По делу о коррупции в Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД

14.07 / Япония указала на усиление военного сотрудничества РФ и Китая

18.06 / США хотят договориться с Тегераном по ядерной сделке до инаугурации нового президента Ирана – Axios

30.04 / Во время религиозного праздника в Израиле погибли 44 человека

03.08 / США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

19.08 / Встречу Байдена и Зеленского перенесли, ЕС признал украинские COVID-сертификаты, Украина купила ледокол. Главное за день

18.07 / “Дау. Дегенерация” Хржановского стал лучшим фильмом первого полугодия

11.08 / Появились снимки нового электрокара Audi Q5 e-tron

15.10 / Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика