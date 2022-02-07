Макрон рассказал о настрое перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFM TV.

Ранее сообщалось, что с небольшим получасовым опозданием Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Макрон с помощью переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.