Макрон рассказал о настрое перед встречей с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFM TV.
Ранее сообщалось, что с небольшим получасовым опозданием Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
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