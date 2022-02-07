 

Стало известно об отмене встречи главы МИД Германии с Зеленским

07.02.2022, 17:26, Новости дня
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Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоится, сообщили СМИ.

По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».

Причины отмены пока не сообщаются.

Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.



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