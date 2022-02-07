Стало известно об отмене встречи главы МИД Германии с Зеленским
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Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоится, сообщили СМИ.
По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».
Причины отмены пока не сообщаются.
Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.
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