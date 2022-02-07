 

После внеплановых проверок Беглова очереди в медучреждения не исчезают

07.02.2022, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петербуржцы систематически жалуются на очереди в поликлиниках. Порой чтобы попасть на прием, приходится ожидать несколько часов. Ситуация не меняется даже после визитов главы Смольного Александра Беглова в учреждения системы здравоохранения.

Так, 3 февраля Беглов посетил несколько медучреждений в Пушкинском районе.

В соцсетях появилось множество роликов с недовольными очередями петербуржцами. На кадрах одного из них женщина сообщила губернатору, что сидит в поликлинике с температурой 39 уже несколько часов. Беглов же в ответ лишь пожелал пациентке здоровья и ушел.

По истечении нескольких дней после визита градоначальника в поликлинику № 60 очередь все также не исчезла.

Также губернатор проверил в ходе того визита губернатор проверял качество уборки от снега и наледи. В итоге обязанность по наведению порядка легла на плечи управляющих компаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Орбан призвал к диалогу Россию и Запад

31.07 / Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

24.04 / Пропавшая индонезийская подлодка затонула возле Бали

10.11 / Парламент Израиля одобрил мирное соглашение с Бахрейном

10.04 / Мясников перечислил частые ошибки при гипертонии

14.08 / Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

01.11 / В МОФТ определили список лучших брокеров и криптобирж Украины

10.10 / Эксперт назвал предстоящие в США выборы «соревнованием фальсификаторов»

04.08 / Bild – МИД Германии призывает всех немцев поскорее уехать из Афганистана

25.03 / Москвичам пообещали самый теплый день в марте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика