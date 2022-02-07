После внеплановых проверок Беглова очереди в медучреждения не исчезают

Петербуржцы систематически жалуются на очереди в поликлиниках. Порой чтобы попасть на прием, приходится ожидать несколько часов. Ситуация не меняется даже после визитов главы Смольного Александра Беглова в учреждения системы здравоохранения.

Так, 3 февраля Беглов посетил несколько медучреждений в Пушкинском районе.

В соцсетях появилось множество роликов с недовольными очередями петербуржцами. На кадрах одного из них женщина сообщила губернатору, что сидит в поликлинике с температурой 39 уже несколько часов. Беглов же в ответ лишь пожелал пациентке здоровья и ушел.

По истечении нескольких дней после визита градоначальника в поликлинику № 60 очередь все также не исчезла.

Также губернатор проверил в ходе того визита губернатор проверял качество уборки от снега и наледи. В итоге обязанность по наведению порядка легла на плечи управляющих компаний.