 

Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро на ОИ в Пекине

07.02.2022, 16:24, Новости дня
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Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в соревнованиях смешанных команд на Олимпиаде в Пекине и принесла стране седьмую медаль игр.

Российская команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, набрала по итогам четырех попыток 890,3 балла, передает РИА «Новости».

Россияне прежде никогда не завоевывали медали в прыжках с трамплина на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции опередила команду РФ в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.



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