 

Визит Макрона в Украину – первый для президентов Франции за последние 24 года – Кулеба

07.02.2022, 16:16, Новости дня
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“Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Вместе с ним будет и мой французский коллега Жан Ив Ле Дриан”, – сказал Кулеба.

По его словам, анонсированный ранее совместный визит в Украину и на Донбасс Ле Дриана и главы МИД ФРГ Анналены Бербок не состоялся из-за того, что Ле Дриан сопровождает Макрона во время его визита в Москву 7 февраля.

В то же время Кулеба выразил благодарность Бербок, что она не отменила свой визит и 8 февраля посетит Донбасс.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/471086834425828/

6 февраля, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Макрона с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны, в частности, обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным в Москве, а на следующий день – с Зеленским в Киеве. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 3 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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