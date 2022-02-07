 

“Незадолго до того, как открыть огонь, читал книгу, был спокоен”. Военнослужащие рассказали новые детали о Рябчуке, расстрелявшем нацгвардейцев

07.02.2022, 16:16, Новости дня
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Старший солдат Игорь Семенченко рассказал ТСН, что незадолго до открытия огня Рябчук читал книгу, был спокойным.

Контрактница Жанна Шарова, получившая три пулевых ранения, сообщила, что не была знакома со злоумышленником.

“Я этого мужчину вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил”, – рассказала девушка.

Отмечается, что у Шаровой и Семенченко впереди длительное лечение и операции. Нацгвардейцы сообщили, что после выздоровления планируют вернуться в службу.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое ранненых на “Южмаше” – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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