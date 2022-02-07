Международные резервы Украины за месяц сократились на 5,3% – Нацбанк

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд.

При этом в регуляторе отметили, что данный показатель выше среднегодового в 2021-м.

“Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором”, – говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту – в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

Контекст:

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

По состоянию на 1 января этого года золотовалютные резервы Украины составляли $30,94 млрд.

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