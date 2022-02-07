Белорусский пропагандист Азаренок: Разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина

“А давайте уже серьезно. Если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал [российский политолог, эксперт в программах Владимира Соловьева] Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации”, – предложил Азаренок.

Он также заявил, что “воспрял духом”, когда увидел совместное заявление Путина и главы КНР Си Цзиньпина, и обратился в связи с ним к “англосаксам”.

“500 лет вы правили. Вы ограбили все цивилизации. Вы построили свои состояния на гекатомбах трупов всех рас и народностей. После развала Союза вы стали единственным хозяином планеты… А нет. Как в сказке – смерть Кощея найдена. И вчера иголочку обломили… Россия и Китай вчера заявили решимость вместе бороться против вашей поганой гегемонии. Евразия вытолкнет вас туда, где вам и место. На ваши поганые острова. Сидите там тихо, не рыпайтесь и загнивайте. И даже сунуться в Европу не смейте. И рабов своих дегенеративных заберите”, – заявил телеведущий.

Он заявил, что мировая война уже идет, а на стороне находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко выступают советские герои.

“Великая Отечественная война идет. Новый тоталитарный западный Рейх создает мировой концлагерь. Концлагерь тотального контроля не только над людьми, но над их мыслями, чувствами, над их душами. Лживые пропагандисты Геббельса вновь визжат в мегафоны: “Рус, сдавайся, твой враг диктатор, а в плену тебя ждет сладкий паек, Содом и демократия”. И войска движутся на восток, и встречают их полицаи-коллаборанты с бчб-знаменами, и вновь с цепи спускают озверелых бандеровцев. Но когда Александр Лукашенко выходит с автоматом, то рядом бросает машину на таран Талалихин, Матросов закрывает амбразуру, Марат Казей подрывает вражин гранатой, Карбышев выстаивает под ледяной пыткой, а Зоя кричит: “Боритесь, не бойтесь! Сталин придет”, – описал свою картину мира телеведущий.

Идеи Азаренка прокомментировал в Telegram украинский нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Одно из двух: или химическая промышленность Беларуси в полном порядке, или туда вернулся афганский импорт”, – написал он.

Нардеп пожелал телеведущему “вместе со своим дурачком-тараканом, выдающим себя за президента”, не надорваться, “захватывая Киев за три дня”. “Наполеонов в последнее время развелось”, – добавил Гончаренко.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины “поступает огромное количество оружия”. Он называл курс Украины “дополнительной угрозой” и обвинял власти страны в проведении “политики конфронтации”.

30 ноября Лукашенко сказал, что после “референдума” Крым стал “де-юре российским”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление “потоком сознания”. Заявлением о Крыме Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной, подчеркнул глава МИД.

24 января 2022 года Лукашенко обещал, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”. Сейчас на территории Беларуси проходят совместные с РФ военные учения “Союзная решимость – 2022”.

В начале февраля Лукашенко допустил нанесение “ракетного удара и не только” по Украине и пообещал, что армия Беларуси будет действовать “точно так, как российская” в случае военных действий на Донбассе. Он также заявил, что в случае войны с Западом силы ОДКБ “будут стоять у Ла-Манша”, пока противник “развернется и перешлет какие-то войска”.

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