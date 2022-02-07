Объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы – Кулеба

Глава МИД отметил, что продолжит обсуждение этого вопроса с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время ее визита в Украину 7 – 8 февраля.

“Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, требующих на это разрешение Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов, – сказал Кулеба. – И так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента [Франции Эммануэля] Макрона. Потому что, когда речь идет об укреплении Украины, Украинских вооруженных сил не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем”.

По словам украинского министра, Германия неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы.

“Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть более широкое пространство для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу” – отметил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины выразил благодарность Германии “за ту работу, которую она проделывает в нормандском формате [переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе], по другим вопросам двустороннего взаимодействия”.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/471086834425828/

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, отверг критику по поводу того, что ФРГ якобы недостаточно сделала для поддержки Украины.

Он снова повторил, что у Германии есть “жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы”, и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

Шольц подчеркнул, что единая позиция стран ЕС и НАТО заключается в том, что, если РФ активизирует агрессию, “это будет стоить ей очень дорого”. Германия, по его словам, “делает свою работу” для выхода из кризиса как партнер в НАТО и ЕС.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является “сильнейшей экономической опорой Украины”, и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. “Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев”, – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Резников также уточнял, что Украина не просила Германию именно о шлемах – такой пункт был в перечне потребностей ВСУ в защитном вооружении, которое было направлено всем правительствам стран, входящих в ЕС и НАТО.

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