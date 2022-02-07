Посольство РФ выразило протест Японии из-за действий радикалов в Токио
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Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства, сообщили в посольстве РФ в Японии.
«Около полудня (в воскресенье, 6 февраля – прим. ВЗГЛЯД) группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции. В результате в течение определенного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы», – передает сообщение посольства ТАСС.
В диппредставительстве отметили, что «в связи с вышеизложенным посольством МИДу Японии был заявлен решительный протест».
Ранее представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.
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