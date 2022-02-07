 

Посольство РФ выразило протест Японии из-за действий радикалов в Токио

07.02.2022, 14:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства, сообщили в посольстве РФ в Японии.

«Около полудня (в воскресенье, 6 февраля – прим. ВЗГЛЯД) группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции. В результате в течение определенного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы», – передает сообщение посольства ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что «в связи с вышеизложенным посольством МИДу Японии был заявлен решительный протест».

Ранее представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Латвия проявила интерес к размещению американских военных

02.11 / NTD – «Мы не подопытные кролики!» — бразильцы протестуют против вакцинации китайским препаратом

10.12 / В Латвии изобретен робот, уничтожающий сорняки

17.10 / В Ульяновске произошел сильный пожар

04.10 / Новый артиллерийский удар нанесен по Степанакерту

08.12 / Найден способ снизить смертность среди больных COVID-19

02.11 / Главы более 100 стран подписали декларацию о защите лесов

20.07 / Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения

27.11 / Аваков об использовании бортов ГСЧС Зеленским: Если как такси – возмутительно

24.12 / Холодницкий о конкурсе на должность главы САП: Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика