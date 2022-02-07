 

Олимпиада 2022. Украинские биатлонистки заняли 10-е и 11-е места в индивидуальной гонке

07.02.2022, 14:02, Новости дня
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На огневых рубежах Джима допустила два промаха, проиграв лидеру 1.25.9 минуты.

Следом за ней финишировала еще одна украинка Ирина Петренко (+1.27.6). Чистая стрельба позволила ей занять 11-ю позицию.

Еще две представительницы Украины не доехали до финиша. Валентине Семеренко стало плохо на дистанции, а Дарья Блашко пропустила старт из-за коронавируса.

Победу в гонке праздновала немка Дениз Херрман. Она преодолела дистанцию за 39.14.4 минуты.

Второе место у француженки Анаис Шевалье-Буше (+19.6). Как и Херрман, она допустила один промах.

Бронза у Марты Рейселанд-Олсбю из Норвегии, которая не закрыла две мишени (+28.5).

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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