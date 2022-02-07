 

Собчак и Пивоваров не поддержали петицию Ягудина

07.02.2022, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая Ксения Собчак высказалась против петиции фигуриста Алексея Ягудина в поддержку российских спортсменов, она сочла этот документ бессмысленным; похожие мысли выразил блогер Алексей Пивоваров.

Собчак опубликовала критический пост о петиции в своем Telegram-канале, а Пивоваров рассказал о своей позиции в очередном выпуске «Редакция news» на YouTube. С похожим заявлением выступал Дмитрий Губерниев, но никто из высказавшихся не предложил альтернативного способа поддержки нашей олимпийской сборной.

Тем временем спортсмен Никита Нагорный (гимнаст, Олимпийский призер 2021), наоборот, вывел поддержку спортсменов еще дальше на мировой уровень. Он заказал у стрит-художника на Шри-Ланке надпись на билборде в поддержку олимпийцев. И теперь в этой стране есть баннер, на котором написано «Не паримся #wewillROCyou».

Ранее кампанию уже поддержали десятки российских и зарубежных лидеров общественного мнения. Среди них Джефф Монсон, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев, Анна Хилькевич, певица Максим, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина, Саша Лукьянова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Попытка обеспечить Крым водой с помощью подземных скважин является самообманом

26.11 / Российский Красный Крест объявил сбор средств для пострадавших на шахте «Листвяжная»

05.12 / В ООН объяснили предсказание «катастрофического» 2021 года

05.01 / В ДТП в Ленобласти погиб человек, шестеро пострадали

24.10 / До 2027 года на орите Земли появится первая частная космическая станция

01.07 / Вместо налога на прибыль в Украине могут ввести налог на выведенный капитал – Саакашвили

10.08 / ФАС объяснила повышение цен на услуги ЖКХ в России

04.01 / В мире: 2020 год меняет высшее образование навсегда

13.05 / Йовович в Канаде напоила белку кленовым сиропом и показала прогулку по подвесному мосту над каньйоном

18.11 / В СБУ рассказали о разоблачении группы лиц, терроризировавших жителей Харьковской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика