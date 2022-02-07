Собчак и Пивоваров не поддержали петицию Ягудина

Телеведущая Ксения Собчак высказалась против петиции фигуриста Алексея Ягудина в поддержку российских спортсменов, она сочла этот документ бессмысленным; похожие мысли выразил блогер Алексей Пивоваров.

Собчак опубликовала критический пост о петиции в своем Telegram-канале, а Пивоваров рассказал о своей позиции в очередном выпуске «Редакция news» на YouTube. С похожим заявлением выступал Дмитрий Губерниев, но никто из высказавшихся не предложил альтернативного способа поддержки нашей олимпийской сборной.

Тем временем спортсмен Никита Нагорный (гимнаст, Олимпийский призер 2021), наоборот, вывел поддержку спортсменов еще дальше на мировой уровень. Он заказал у стрит-художника на Шри-Ланке надпись на билборде в поддержку олимпийцев. И теперь в этой стране есть баннер, на котором написано «Не паримся #wewillROCyou».

Ранее кампанию уже поддержали десятки российских и зарубежных лидеров общественного мнения. Среди них Джефф Монсон, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев, Анна Хилькевич, певица Максим, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина, Саша Лукьянова.