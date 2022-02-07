Жена Кличко в позе лотоса рассказала о молитве и медитации

В ролике Кличко показала, как практикует расслабление с помощью поющих чаш. Она снялась перед зеркалом, сидя в позе лотоса.

Жена мэра Киева отметила в публикации сайт о здоровом образе жизни DailyOM.

“Молитва и медитация – похожие практики в том смысле, что обе они предлагают нам связь с божественным, но они также существенно отличаются друг от друга. Проще говоря, молитва – это когда мы просим Вселенную о чем-то, а медитация — это когда мы слушаем”, – написала она.

В посте Кличко отметила, что молитва – это обращение к Вселенной с вопросами, мольбами о помощи, с благодарностью и хвалой, а медитация безмолвна и “прославляет искусство восприимчивости”.

“И молитва, и медитация являются незаменимыми инструментами для управления нашими отношениями со Вселенной и с самими собой. Они также являются естественным дополнением друг друга, и одно уступает место другому, как гребень волны уступает место ее ложбине. Если мы склонны делать только одно или другое, молитву или медитацию, мы можем обнаружить, что вышли из равновесия, и нам может быть полезно исследовать недостающую форму общения. Бывают времена, когда нам нужно протянуть руку и выразить себя, полностью изгнав свое внутреннее, и времена, когда мы пусты, готовы отдохнуть в спокойном получении. Когда мы позволяем себе делать и то, и другое, мы начинаем вести настоящий разговор со Вселенной”, – написала жена мэра Киева.

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Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000), Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

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