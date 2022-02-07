В Москве 95% всех случаев заболеваемости ковидом оказались «омикроном»

Порядка 95% случаев заболеваемости ковидом в Москве – это омикрон-штамм, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% [тех], кто заболевает ковидом, <…> – это «омикрон», – передает ТАСС слова Гинцбурга в эфире канала «Россия-24».

Он добавил, что до 5% случаев приходится на «дельту».

По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшей защитой от заражения, поскольку воздействует на те части вируса, которые даже при мутациях остаются неизменными.

По словам Гинцбурга, иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов.

«В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», – сказал Гинцбург.

Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.

«Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав РФ рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», – подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург допустил вакцинацию от COVID детей младше шести лет назальным препаратом.