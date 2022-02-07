В Украине в воскресенье получили прививки от коронавируса меньше 20 тыс. человек

Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу – 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины 15 458 480 человек. Получили две дозы – 14 780 566 человек, дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности сделано 30 718 608 прививок.

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По данным ведомства, больше всего прививок сделали в воскресенье вакциной от Pfizer (13 815). Вакцинацией занимались 398 мобильных бригад, 1899 прививочных пунктов и 407 центров вакцинации.

4 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек, 5 февраля – 34 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

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