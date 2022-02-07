После массовых нападений собак на людей против чиновников Знаменска завели дело

Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак», – передает РИА «Новости» сообщение ГП.

По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

За последнее время в разных регионах РФ произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.

Ранее Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак.