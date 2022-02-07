 

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

07.02.2022, 9:05, Новости дня
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Депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, которые незаконно проникают в их жилище, сообщили СМИ.

По данным «Известий», документ отправлен для получения отзыва в Верховный суд и правительство.

«Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», – сообщил автор законопроекта, парламентарий от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

По мнению законотворцев, у граждан есть право на превышение допустимой самообороны в случае защиты своего жилища. Они считают, что в уголовном праве должна быть закреплена формула «Мой дом – моя крепость».

Отмечается, что некоторые члены «Справедливой России» готовы поддержать законопроект. В КПРФ заявили о необходимости наличия рамок при самообороне. В партиях «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали изучить законопроект после того, как его внесут в нижнюю палату парламента.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо ужесточить ответственность для лиц, пропагандирующих или оправдывающих педофилию. 



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