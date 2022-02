В столице Канады ввели чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков

“Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней правительства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧП поможет службам экстренного реагирования Оттавы ускорить закупки, быстрее получать необходимые материалы и оборудование.

О ситуации в городе пишут местные телеканалы CBC и CTV. Сообщается, что к 5 февраля число протестующих достигло 5 тыс. человек, которые вывели в центр города около 1 тыс. прицепов и личных автомобилей.

Мэр Джим Уотсон назвал ситуацию в столице страны “самой серьезной чрезвычайной ситуацией, с которой когда-либо сталкивался наш город”. Перед объявлением ЧП он также заявлял, что “ситуация полностью вышла из-под контроля”.

Парламентский холм в Оттаве 29 января. Фото: EPA

Leaving work and driving down Bank st tonight-this is what the downtown looks and sounds like * @CBCOttawa * * @CBCPolitics * * @CBCNews * #cdnpoli pic.twitter.com/vHXLE836R5

— chris rands (@chrisrands) February 6, 2022

Dear @JustinTrudeau please do something. You have a responsibility to protect your Capital. We are under siege. Day 9. https://t.co/mGQnTqQnAD

— Catherine McKenney (they/them) (@cmckenney) February 6, 2022

Во второй половине дня 6 февраля полиция Оттавы объявила, что усилит контроль над протестующими в центре города, и что любой, кто принесет протестующим “материальную помощь”, такую как топливо, может быть арестован. Полиция также вывезла топливо с парковки бейсбольного стадиона, которая служила плацдармом для протестующих в центре города.

Protestors yelling at contingent of Ottawa Police and OPP pic.twitter.com/9wVp3AAu4h

— Judy Trinh (@judyatrinh) February 7, 2022

Вечером 6 февраля полиция города сообщила, что только в течение дня были арестованы семь человек и выписано более 100 штрафов. Ведется 60 уголовных расследований, в основном по фактам причинения вреда, кражи, преступлений на почве ненависти и порчи имущества.

This is Phil Rioux truck driver from Quebec. Enforcement is finally being stepped up by @OttawaBylaw and @OttawaPolice he’s been hit with * 700 in fines today for excessive noise and parking in a no stopping zone #ottnews #onpoli #OttawaOccupation pic.twitter.com/sAjnrGqNeE

— Graham Richardson (@grahamctv) February 6, 2022

Контекст:

Массовые протесты дальнобойщиков в Канаде начались в конце января. Водители заняли грузовиками центр Оттавы. Демонстрации, начавшиеся как протест против специфических ограничений для профессии – в частности, требований невакцинированным дальнобойщикам находиться на карантине при въезде в страну – переросли в борьбу с противоэпидемическими мерами властей в целом.

—