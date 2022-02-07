Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак

Генеральная прокуратура поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).

Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах РФ и привели, в том числе, к смертельным исходам.

Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области – мужчину, который шел на работу.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

Напомним, в субботу режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей.