 

Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак

07.02.2022, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральная прокуратура поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).

Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах РФ и привели, в том числе, к смертельным исходам.

Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области – мужчину, который шел на работу.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

Напомним, в субботу режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Безответственная миграционная политика Байдена углубляет раскол внутри США

24.07 / Навка объяснила неприятие мужчин в художественной гимнастике

17.08 / Варшава попросила Минск перестать обвинять Польшу в организации беспорядков

19.03 / Украина захотела «выжать» Россию из Крыма

16.01 / Facebook заблокировал корейского чат-бота за ненависть к секс-меньшинствам

28.10 / В Великобритании заявили о несовершенстве первых вакцин от COVID-19

14.05 / ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных РФ стран

07.09 / Названы источники DDoS-атак во время голосования по Конституции

25.08 / В Белоруссии задержали более 20 сотрудников «Гродно Азот»

07.09 / Продажи новых автомобилей в РФ в августе сократились на 0,5%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика