Первые российские олимпийцы вернулись на родину

Первые российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись на родину. Самолет с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в 11.54 по местному времени (7.54 мск).

В Россию вернулись фристайлисты, выступавшие в могуле. С командой не полетела только бронзовый призер Олимпиады Анастасия Смирнова, которая задержится в Пекине для участия в церемонии награждения, передает ТАСС.

В состав олимпийской сборной РФ по фристайлу в дисциплине «могул» входили Никита Новицкий, Никита Андреев, Виктория Лазаренко, Смирнова, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Прилетел в понедельник в Красноярск и нападающий сборной РФ по хоккею Андрей Кузьменко, который не смог претендовать на участие в Олимпиаде из-за травмы.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Напомним, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.