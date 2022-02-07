За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

“За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, – говорится в сообщении.

В частности, в сторону Водяного Донецкой области наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков боевики обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

“По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – добавили в штабе.

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За день до того, 5 февраля, оккупанты нарушили перемирие шесть раз, в том числе обстреляли с беспилотника Павлополь, где повредили школу и жилой дом. Были ранены двое украинских военных.

Кроме того, как сообщили в штабе, за сутки 5 февраля, российские наемники дополнительно разместили еще 178 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

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