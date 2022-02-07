 

Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта

07.02.2022, 7:20, Новости дня
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Королева Великобритании отмечает 70-летие своего вступления на престол. По этому поводу она издала обращение к нации, в котором поблагодарила всех за поддержку и высказала пожелание, чтобы после её смерти на престол взошёл её сын принц Чарльз, а его жена Камилла именовалась бы королевой-консортом, пишет The Independent.


AP

Королева Елизавета II выразила надежду, что, когда после её смерти британский престол займёт её сын принц Чарльз, его супругу Камиллу Паркер-Боулз будут считать королевой-консортом, пишет The Independent. Такое пожелание она выразила в обращении, приуроченном к платиновому юбилею её правления.

Издание отмечает, что это поворот на 180 градусов в стратегии британского двора. После брака с Чарльзом Камилла взяла более низкий титул — принцессы-консорта — впервые в британской истории, и тогда двор настаивал, что быть королевой Камилла в принципе не собирается. Это было связано c негативным отношением людей к ней из-за смерти первой жены принца Чарльза принцессы Дианы. Но упоминания о ней как о принцессе-консорте исчезли с сайта принца Чарльза в 2018 году.

95-летняя королева Елизавета II провела большую часть жизни, возглавляя королевскую семью. А в послании она поблагодарила свой народ и выразила поддержку своему сыну.

«Когда придёт время и мой сын станет королём, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придёт время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», — говорится в письменном обращении королевы. Чарльз и Камилла ответили, что очень тронуты таким пожеланием королевы.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти своего отца Георга VI. В своём нынешнем обращении она повторила данные 70 лет назад обещания служить британскому народу.

Кроме того, она вспомнила о скончавшемся в апреле 2021 года муже, герцоге Эдинбургском: «Я счастлива, что у меня была постоянная и любящая поддержка моей семьи. Мне повезло, что в лице принца Филиппа у меня был партнёр, готовый исполнять роль консорта и самоотверженно идти на жертвы, которые это требует. Я видела, как моя мать исполняла эту роль во время правления моего отца».

Бывший корреспондент по делам королевского двора Питер Хант отметил, что таким образом королева пытается обеспечить максимально гладкую и беспроблемную передачу власти после себя. «А для Камиллы путь от третьего человека в семье до королевы в ожидании завершён», — пишет The Independent.

 



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