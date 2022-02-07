 

Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»

07.02.2022, 6:52, Новости дня
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Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в РФ и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении РФ объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».

Как сообщил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».

Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.



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