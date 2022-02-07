Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»

Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в РФ и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении РФ объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».

Как сообщил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».

Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.