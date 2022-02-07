 

ВСУ разместили бронетехнику рядом с линией соприкосновения в Донбассе

07.02.2022, 5:24, Новости дня
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Подразделения Вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово», – цитирует РИА «Новости» его слова.

Кроме того, в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново ополченцы заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Это делается, чтобы скрыть запрещенную технику от наблюдателей.

Накануне в ЛНР заявили, что украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе.

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.



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