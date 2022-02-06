Сборная РФ по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата Европы

Мужская сборная РФ по мини-футболу проиграла команде Португалии в финале чемпионата Европы в Нидерландах, завоевав серебряные медали турнира.

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:2 (1:2) в пользу португальцев. В составе победителей отличились Томаш Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани (40). У россиян отличились Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

В матче за третье место сборная Украины уступила команде Испании – 1:4 (1:2), передает ТАСС.

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.

Сборная РФ становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.