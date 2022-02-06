 

Мэр признал потерю контроля над ситуацией в Оттаве из-за протестов

06.02.2022, 21:50, Новости дня
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В Оттаве, где продолжаются протесты против коронавирусных ограничений, ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщил мэр канадской столицы Джим Уотсон.

Уотсон сообщил, что демонстранты «заправляют всем», число участников протестов «намного больше», чем сотрудников полиции. Мэр «указал шефу», что власти города «должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий». Уотсон рассказал, что в центре Оттавы демонстранты установили точку сбора и организовали «общественную кухню». Он посетовал на недостаточные усилия, которые ранее прикладывали власти для предотвращения протестов, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на 580 CFRA.

Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками, против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах.



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