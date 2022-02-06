Бродячая собака напала на ребенка в Челябинске

Семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака, мальчика доставили в больницу, полиция начала проверку.

Полиция в поселке Федоровка в Челябинске проверяет обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика, ребенка доставили в травмпункт, передает РИА «Новости».

По словам представителя УМВД по Челябинску, обращение поступило от родителей ребенка, у мальчика укусы лица, его доставили в травмпункт.

Ранее полицейская собака укусила годовалого ребенка во время поиска бомбы в Москве.

Напомним, после серии нападений бродячих собак на детей, в Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак.