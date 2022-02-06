Джонсону предсказали неизбежный уход с поста премьера Британии

Уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своего поста неизбежен, сообщил член Консервативной партии Чарльз Уокер изданию The Observer.

«Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом», – сообщил представитель партии, передает РенТВ.

Солидарность с коллегой высказал и другой депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд оказался солидарен с коллегой и тоже высказал мнение, что для Джонсона текущая ситуация «определенно похожа на начало конца».

По информации издания, уже более 15 депутатов от Консервативной партии публично призвали Джонсона оставить пост. Еще 40-45 писем содержали призыв сместить премьер-министра с поста лидера партии.

Если общее количество достигнет 15% депутатов от партии, это может повлечь вотум недоверия премьер-министру.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.