 

Мундеп Узянбаева обратила внимание на проблему обледенения Московского шоссе в Петербурге

06.02.2022, 18:32, Новости дня
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Муниципальному депутату поселка Шушары Пушкинского района Инге Узянбаевой пришлось пересесть на общественный транспорт до весны. Она указала на обледенение Московского шоссе.

К такому решению ее подтолкнул автомобильный коллапс, случившийся в ночь первого снегопада на 1 декабря. Узянбаева объяснила свое решение в беседе с изданием «Петербург Ньюс».

«Вопрос в обледенении, машины, фуры не могут ехать из-за того, что там лед под снегом. Надо обрабатывать противогололедными средствами. Вопрос к тому, кто убирает Московское шоссе очень большой в части удаления наледи и обеспечения безопасности движения», — подчеркнула мундеп.

Московское шоссе оказалось заблокировано фурой, которая развернулась из-за плохо почищенной дороги. Подконтрольный администрации губернатора Александра Беглова Комблаг предпочел перенести всю ответственность за случившееся на неназванную частную компанию.



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