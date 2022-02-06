 

Нечищеная трасса стала причиной двойного ДТП под Петербургом

06.02.2022, 17:48, Новости дня
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Снежные заносы и наледь стали причиной двух ДТП в районе Красного Села 5 февраля, сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видеорегистратора видно, после столкновения двух легковых автомобилей водитель третьей машины не успел затормозить на нечищеном полотне и врезался в ограждение.

В течение двух месяцев с приходом в город снежных циклонов на автотрассах Петербурга возросло количество аварий и ДТП. Причиной повышенной аварийности становятся нечищеные от снега и наледи магистрали.

Тем не менее, несмотря на явную инертность коммунальных служб, ответственных за расчистку проезжей части, в Комитете по благоустройству до сих пор не озаботились решением данной проблемы. Смольный не смущает даже острая критика в социальных сетях, где петербуржцы выражают свое недовольство, не стесняясь в выражениях.

Осенью губернатор Александр Беглов рапортовал о полной готовности города к зимнему сезону, однако бравурное заверение градоначальника опровергли уже первые снегопады. Оказалось, что городу на Неве чисто математически не хватает снегоуборочной техники и дворников. Петербуржцы собирают подписи за отставку губернатора. Опубликованная от имени пенсионеров, ветеранов и блокадников петиция набрала уже свыше 30 тыс. подписей.



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