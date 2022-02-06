 

В Днепре в квартире обнаружили 700 летучих мышей

06.02.2022, 17:28, Новости дня
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“Летучих мышей разбудили, разрушив обшивку балкона, во время ремонта. На спасение отправились сотрудники ГСЧС и волонтер центра в Днепре”, – говорится в сообщении. 

Рукокрылых сложили в шесть коробок и держат в холоде, чтобы те продолжали спать. Их отправили из Днепра в Центр реабилитации летучих мышей в Харькове.

https://www.facebook.com/BatsUkraine/posts/1847312905454847

Как пишет со ссылкой на местное управление ГСЧС издание “Информатор”, мышей нашли в многоквартирном доме в жилом массиве Красный Камень. Они обустроились за обшивкой балкона.

Сотрудники ГСЧС насчитали 719 особей. Их поместили в картонные коробки с отверстиями для дыхания и передали волонтерам. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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