 

Ольга Прутт стыдится плохой работы коммунальных служб Петербурга

06.02.2022, 15:28, Новости дня
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Начиная с первых декабрьских снегопадов, Санкт-Петербург плохо расчищен от снега и льда. На некачественную уборку города жалуются городские обыватели и именитые горожане. Ольга Прутт, руководитель музея «А музы не молчали…» и автор статей о культуре блокадного Ленинграда, пожаловалась, что по мегаполису стало действительно опасно ходить. Для пенсионеров и петербуржцев в возрасте передвижение по обледеневшим тротуарам Северной столицы стало весьма рискованным занятием. 

«Очень скользко, плохо убирают или вообще не убирают, сосульки висят. Песком не посыпают тротуары, поэтому ходить, конечно, очень скользко», — заметила Прутт.

По ее мнению, в Петербурге чувствуется дефицит рабочих рук и снегоуборочной спецтехники. Причем в Москве, в городе со схожим климатом и такими же узкими улицами исторического центра, похожих проблем не наблюдается.   

«Мне кажется, что дворников и снегоуборочной техники не хватает. По сравнению с Москвой даже. Москвичи приезжают, и они прямо в ужасе, что Петербург весь завален снегом, ходить невозможно. Стыдно! Каждый раз выходишь на улицу и думаешь, как бы ноги не сломать, не знаешь, дойдешь-не дойдешь», — пожаловалась Прутт.

Ранее в прессе писали, что коммунальные службы Петербурга не справляются со своими обязанностями по качественной расчистке города от снежно-ледяных масс. В команде губернатора Александра Беглова признали, что зимнее фиаско Смольного прежде всего обусловлено нехваткой дворников и спецтехники. Об этом рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, отметив насущную потребность увеличить зарплаты работникам сферы ЖКХ.  



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