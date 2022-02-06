Российский лыжник сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде в Пекине. Видео

Уроженец Брянской области России попытался вернуть на место отвалившуюся часть пьедестала, но не смог его поддеть рукой и прекратил попытки.

После этого Большунов продолжил прыгать на пьедестале.

Представитель олимпийской команды России в ходе гонки упал на одном из спусков, ему пришлось сменить лыжи, отмечает “Обозреватель”.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

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Видео: Брянские новости / YouTube

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