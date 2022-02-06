 

“Создание предпосылок для эскалации напряжения”. Российские наемники усиливают свои позиции на Донбассе – украинская сторона СЦКК

06.02.2022, 15:14, Новости дня
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Наблюдатели регулярно обнаруживают в оккупированных районах Донбасса военную технику боевиков и оккупантов, размещенную с нарушением Минских договоренностей.

“За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники “2-го армейского корпуса” вооруженных формирований РФ, которые размещены с нарушением Минских договоренностей”, – сказано в сообщении. Среди замеченной техники – танки, гаубицы, противотанковые пушки, бронированные командно-штабные машины.

В СЦКК отметили, что российские наемники мешали работе миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях – не пропустили патруль, глушили беспилотники миссии. 

“Зафиксированные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения”, – подчеркнули в центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/307126428109341

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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