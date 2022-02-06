Стало известно о состоянии заразившегося COVID Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся вместе с супругой омикрон-штаммом коронавируса, заявил, что болезнь проходит в легкой форме.

«Сегодня утром наш врач провел плановую проверку. К счастью, ничего негативного. Сейчас болезнь проходит в легкой форме, и мы с госпожой Эмине продолжаем работать удаленно», – написал он в Twitter, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.

Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.