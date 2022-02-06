 

Стало известно о состоянии заразившегося COVID Эрдогана

06.02.2022, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся вместе с супругой омикрон-штаммом коронавируса, заявил, что болезнь проходит в легкой форме.

«Сегодня утром наш врач провел плановую проверку. К счастью, ничего негативного. Сейчас болезнь проходит в легкой форме, и мы с госпожой Эмине продолжаем работать удаленно», – написал он в Twitter, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.

Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Налог на роскошь захотели ввести в Казахстане

07.09 / Украину посетит спецпосланник Госдепартамента США Хохштайн. Будет говорить о “Северном потоке – 2” – Зеркаль

05.07 / В Киеве радикалы напали на магазин из-за сотрудничества бренда с певцом Дорном

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

05.10 / Генпрокурор США решил самоизолироваться

14.10 / В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадание украинцев в ДТП – Кузин

05.03 / НБУ рассказал, будут ли вводить ограничения на банковские операции Коломойского из-за санкций США

13.10 / Панин: В сексуальной жизни сейчас ничего такого, чтобы прям взорвать общество, нет. Так: потрахались – разбежались. Мальчики, девочки

14.11 / Роскачество обнаружило листерии и кишечную палочку в семге пяти торговых марок

29.10 / Мать Саакашвили – президенту Грузии: Ваша мечта сбылась во времена президентства моего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика