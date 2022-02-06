 

Во Львове в музее под открытым небом сгорела гуцульская усадьба середины XIX века

06.02.2022, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Огнем было уничтожено здание на площади 600 м². В ГСЧС уточнили, что этот дом не является памятником архитектуры. 

“В 3.27 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сводке ведомства. 

Огонь тушили 22 спасателя с помощью пяти единиц техники. Полиция проводит расследование причин пожара.

https://www.facebook.com/MNSLVIV/videos/1034779397102119/

В пресс-службе музея рассказали, что сгорел исторический экспонат – гуцульская гражда (усадьба) середины XIX века, привезенная из села Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области. Вместе с домом сгорело около 200 экспонатов.

“Непростой была перевозка этого сооружения в музей – строителям пришлось сделать несколько огромных саней, чтобы дотащить массивные венцы его сруба к дороге, к машинам-лесовозам”, – вспомнили в музее. 

Пожар ночью увидели жители близлежащего района и сообщили в ГСЧС. Спасатели прибыли примерно за 20 минут, но огонь быстро уничтожил деревянное здание.

https://www.facebook.com/1971MNAP/posts/5045723725519505

Контекст:

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого “Шевченковский гай” – один из самых больших музеев под открытым небом в Европе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Россия ответила США на обвинения в разработке противоспутникового оружия

27.04 / Российские военные начали следить за патрульным кораблем США в Черном море

02.04 / Корниенко задекларировал авторские права на песни, $50 тыс. и 0,5 млн наличными и Citroen

13.02 / Британская экономика пережила в 2020 году худший спад за триста лет

07.10 / Разработана универсальная методика защиты экосистем в торфяниках

01.07 / Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на восемь дней

24.09 / Литва назвала “Северный поток-2” геополитическим проектом и призвала остановить его строительство

25.07 / Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2

01.05 / Загрязнения воздуха негативно влияют на психическом состоянии людей

29.08 / «Алмаз-Антей» получил гран-при форума «Армия-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика