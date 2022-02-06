Невзоров: Запад уже уверился окончательно, что Россия – это зло мира, дно мира

Об этом он сказал, рассуждая о вероятности вторжения российских войск в Украину и о связанных с этим планах президента РФ Владимира Путина.

“Вот эту красивую, по мысли Владимира Владимировича, политику превратили в потребность маньяка кого-нибудь изнасиловать и расчленить. Вклинились тонкие патологии, и эти нотки привнесли те самые депутаты, те самые пропагандоны, которые не поняли замысла хозяина. И в это медиапространство вдруг ухнули огромное количество уже собственной личной кровожадности, личного маразма”, – считает Невзоров.

По его словам, “в результате себя по брюху гладит Запад, уверенный, что ему удалось спасти от убийства целый народ, а Москву затолкать обратно в ее палату и запереть дверь”.

“А вот те неприятные ощущения, которые были в течение этих двух-трех недель, когда война была почти абсолютной реальностью для всех, они запомнятся надолго. И теперь пытаться вернуть что-нибудь взад будет очень сложно. Что называется, поздно пить боржоми. Запад уже уверился окончательно. У него произошел этот импринтинг, запечатление, что Россия – это зло мира, дно мира”, – объяснил публицист.

Он отметил, что “на разогреве аудитории” действовал глава МИД РФ Сергей Лавров, “который показывал базарную, трамвайную дипломатию в трениках, на корточках, как он заплевывал семечками натовских генералов так, что они в изумлении”.

“Он вел себя так, как будто это рубль стоит жалких 80 долларов. В общем, тоже было хорошо исполнено, но разогрев не сработал. Разогрев все равно обломался о сухость и прагматизм этих натовских генералов. То есть Путин в очень сложном положении. […] Довели Владимира Владимировича до того, что он сказал: “Все! Остановите музыку. Нам что, с НАТО, что ли, воевать?” Хотя все были, в общем, изначально уверены, что все эти блестящие па – это и есть начало той самой войны с НАТО”, – считает Невзоров.

По его словам, радоваться, тем не менее, нечему.

“Я думаю, что Владимир Владимирович умеет отыгрываться, как обычно, на российском населении, и вот эта его освистанность вам всем даром не пройдет. Вам еще отольются эти кошкины слезки”, – подчеркнул публицист.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

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