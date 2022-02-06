 

Прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре в Иркутске

06.02.2022, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По факту гибели детей двух и четырех лет во время пожара в частном доме в деревне на севере Иркутской области начата проверка, информирует Иркутская областная прокуратура.

«Прокуратура Качугского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о гибели двух детей в результате пожара», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что погибшим детям было два и четыре года. На место происшествия выезжал прокурор Качугского района. Еще двое – взрослый и ребенок – пострадали и находятся в больнице.

Ранее двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в частном доме в селе Каленово Иволгинского района Бурятии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / NBC – темнокожие сотрудницы обвинили полицию Вашингтона в дискриминации

01.07 / Бабин назвал указ Путина о военных сборах в РФ в 2020 году скрытой формой массовой мобилизации

16.11 / Назначен новый командующий войсками ВВО

25.11 / Британцы решили судиться с Джонсоном из-за климата

19.11 / Итогом выборов в США стала потеря доверия граждан к американской демократии

07.11 / В Грузии начали расследование по делу о подготовке к свержению власти

04.12 / Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах “не направлен против какой-либо фамилии”

29.08 / В Украине с 30 августа заработают новые камеры автофиксации, всего их будет 180

18.05 / Больше половины киевлян не согласны на назначение главой КГГА кого-то, кроме Кличко – соцопрос

09.03 / Названы сроки реализации пилотного проекта по помощникам директоров школ по воспитанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика