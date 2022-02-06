Прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре в Иркутске

По факту гибели детей двух и четырех лет во время пожара в частном доме в деревне на севере Иркутской области начата проверка, информирует Иркутская областная прокуратура.

«Прокуратура Качугского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о гибели двух детей в результате пожара», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что погибшим детям было два и четыре года. На место происшествия выезжал прокурор Качугского района. Еще двое – взрослый и ребенок – пострадали и находятся в больнице.

Ранее двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в частном доме в селе Каленово Иволгинского района Бурятии.