Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз обстреляли Донбасс, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило шесть раз», – цитирует РИА «Новости» его слова.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие, было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

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Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.