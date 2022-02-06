 

Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

06.02.2022, 12:42, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз обстреляли Донбасс, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило шесть раз», – цитирует РИА «Новости» его слова.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие, было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.



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