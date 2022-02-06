У Украины нет и не может быть никаких юридических обязательств перед оккупантами на Донбассе – Подоляк

Подоляк прокомментировал сообщения ряда украинских СМИ со ссылкой на представителей самопровозглашенных “республик” о том, что якобы на встрече советников лидеров Нормандского формата в Париже 26 января “украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака взяла на себя обязательство под гарантии Германии и Франции представить в ТКГ письменную реакцию на все предложения ОРДЛО по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию”.

В частности, согласно этим сообщениям, представители террористических образований ожидают уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

“Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед какими-либо представителями оккупационных структур. По очевидной причине: нет таких “представителей” в юридическом смысле”, – сказал Подоляк.

Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители Украины в ТКГ и нормандском формате “на 100% осознают определенную неоднозначность корпуса Минских документов в том виде, как они были согласованы в 2014-2015 годах”.

“В связи с чем неоднократно подчеркивалось, что, принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир. А это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины”, – сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что любое распространение в украинских СМИ “пропагандистских вбросов от оккупантов”, а также игнорирование задекларированных украинской стороной принципиальных подходов к Минскому процессу является “элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. “Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу “ГОРДОН” официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

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