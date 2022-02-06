Бывший муж Меган Фокс – 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз

В публикации отмечается, что пара попала в объектив камер папарацци на одном из пляжей на Гавайях вовремя позирования для официальной фотосессии, снимками которой они планируют объявить о будущем малыше.

6 февраля на одной из фан-страниц актера в Instagram было опубликовано их совместное фото.

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Публикация от Team Brian and Sharna (@teambrianaustin)

Контекст:

Остин Грин и Берджесс начали встречаться в октябре 2020 года. В 2021 году пара приняла участие в американской версии шоу “Танцы со звездами”. Для Берджесс будущий ребенок станет первенцем.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Известность ему принесла роль Дэвида Сильвера в телесериале “Беверли-Хиллз, 90210”.

В 2004 году он начал встречаться с американской актрисой Меган Фокс. Пара обручилась в 2006-м году, затем рассталась, а в 2010 Остин Грин и Фокс тайно поженились на острове Мауи. До 2020 года пара еще несколько раз объявляла о расставании, а в мае 2020 года супруги заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое общих сыновей – Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).

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