 

“Я стал вроде бы главным, а ты…”. Зеленский в Instagram поздравил жену с днем рождения

06.02.2022, 12:18, Новости дня
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“Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь”, – написал глава государства.

В посте он оставлял только начало фраз, в частности, “я тебя…”, “я без тебя…”, “ну по уши…”, а также “а потом я стал…”, “ну вроде как главным, а ты…”, “ну вроде как первой”.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

Нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Оттуда же родом и Зеленский, который старшее жены менее чем на месяц.

Пара поженилась в 2003 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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