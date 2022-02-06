В России выразили недовольство, что во время выступления их фигуристки в Пекине украинцы не встали

Издание также принялось выяснять отношение к этому представителей российского спорта, в том числе у директора школы “Самбо-70” в Сочи Рената Лайшева и спортивного пропагандиста Дмитрия Губерниева. Все они отреагировали на инцидент отрицательно.

Валиева в короткой программе заняла первое место, получив 90,18 баллов. Представительница Украины, 16-летняя бывшая россиянка Анастасия Шаботова, – седьмое. Команда Украины не смогла пробиться в следующий этап соревнований в Пекине.

Украинцы по жребию сидят на фигурном катании рядом с россиянами.

Контекст:

24 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинским спортсменам рекомендовали на Олимпиаде в Пекине не контактировать с представителями Олимпийского комитета России. “Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе”, – сказал он.

31 января стало известно, что член олимпийской сборной Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко на вопросы российских СМИ, заданные в Пекине на русском языке, отвечал на английском.

Шаботова в Пекине отказала в интервью “Спорт-Экспрессу”.

Зимняя Олимпиада 2022 проходит с 4-го по 20 февраля.

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