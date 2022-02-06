Ребенок утонул в канале в Астраханской области

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06.02.2022, 10:30, Новости дня
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В Астраханской области организовали проверку после гибели девятилетней девочки в искусственном канале, сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

«Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели девятилетней девочки. В ходе проверки установлено, что вечером 5 февраля девочка утонула в искусственном канале, расположенном в 150 метрах от ее дома в селе Покровка Ахтубинского района области», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что девочка вышла на прогулку на улицу, пока ее мать дома занималась младшими детьми. Семья погибшего ребенка характеризуется положительно.

Ранее сообщалось, что в деревне Дедюхино Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда.



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